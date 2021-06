6ix9ine prêt à monter sur un ring ?

Pour un match contre une autre célébrité.

6ix9ine est plus calme en ce moment mais il a trouvé un nouveau moyen pour que l'on parle de lui et il ne s'agit pas de musique. Alors que la mode des combats de boxe entre célébrités fait rage aux Etats-Unis, Tekashi a annoncé qu'il était intéressé à l'idée de disputer un tel match et qu'il avait commencé l'entraînement. L'avantage c'est que pour son adversaire, on aurait l'embarras du choix...

Plus exactement, c'est DJ Akademiks, un proche de 6ix9ine, qui a révélé l'information selon laquelle le rappeur de Brooklyn serait prêt à monter sur le ring en 2022 voire même avant la fin de l'année 2021.

Après tout, ce n'est pas si une mauvaise idée. Lil Baby s'est déjà dit prêt à organiser ce genre de combat, il a donc déjà un promoteur. Il paraît que chaque participant encaisse une belle somme d'argent pour monter sur le ring et vu le train de vie de 6ix9ine, ce ne sera peut-être pas du luxe car s'il compte sur les revenus de ses ventes de disques, cela risque d'être un peu plus compliqué... Enfin et surtout parce que beaucoup de monde a bien envie de lui taper dessus. Entre les fans outrés et les rappeurs humiliés par ses posts sur les réseaux sociaux, il n'y aurait qu'à se baisser pour lui trouver un adversaire. On pense à Lil Reese, The Game, son manager, Lil Durk, Gucci Mane, Bobby Shmurda, Young Thug, Gunna etc, etc...

Et pour le public pas de problème non plus. Rien que l'idée de le voir se faire démonter suffirait à remplir une immense salle ! Franchement, c'est peut-être la bonne idée...