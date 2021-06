Jay-Z et Beyoncé clashés par Trick Daddy

Il n'a pas mâché ses mots.

Avec la multiplication des plateformes sur lesquelles donner son avis, chacun y va de son commentaire et, parfois, de son dérapage. On se dit que, comme ils n'ont pas été tenus dans un grand média, personne ne va s'en apercevoir. C'est évidemment sans compter sur les réseaux sociaux et les twittos à l'affût de la moindre polémique. C'est ainsi que Trick Daddy a déclaré sur l'application Clubhouse que Beyoncé ne savait pas chanter et que Jay-Z n'était pas le plus grand rappeur vivant et qu'il pensait certainement passer entre les gouttes. Pas de bol, Newsweek s'en est fait l'écho.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Clubhouse est une application audio sur invitation qui propose différents sujets que les gens peuvent rejoindre pour dialoguer. Les rappeurs et les célébrités se joignent souvent aux conversations. C'est ainsi que certains internautes ont pu entendre ces déclarations de Trick Daddy.

"Beyoncé n'essaie pas de redonner à la musique et Beyoncé n'écrit pas de musique. Beyoncé ne peut pas chanter."

Le rappeur de Miami devenu une personnalité de la radio a également affirmé que sa marraine avait donné des cours de chant à Bey tout au long de sa carrière. Il a ensuite déclaré : "Mon opinion va être impopulaire et je vais quand même la dire, Beyoncé est au R&B ce que Jay-Z est à New York. C'est pourquoi ils sont ensemble."

Invités à préciser sa pensée, il ne s'est pas démonté et a expliqué que le succès du MC de Brooklyn était le résultat de la recherche d'une superstar à New York après la mort de Notorious B.I.G.

"Jay-Z n'est pas le plus grand rappeur vivant. Qui l'a élevé à un tel niveau ? New York a perdu Biggie et avait besoin d'un héros, ils voulaient une méga-star du hip-hop et ils ont donné le titre à Jay-Z..."

En gros, il était là au bon moment...

Evidemment, il a été invité par d'autres médias à s'expliquer comme sur la radio 99Jamz à Miami.

"C'est mon opinion impopulaire ! Je l'ai dit plusieurs fois à la radio, ce sont des businessmen formidables. Jigga a fait beaucoup d'argent. Ai-je dit quelque chose d'irrespectueux ? Non."

Il a ensuite conclu en disant qu'il était désolé si les gens avaient un problème avec ceux qui disent ce qu'ils pensent. Il faut croire que ça n'a pas suffi aux fans du couple Carter qui a inondé ses réseaux sociaux de commentaires négatifs. On ne touche pas à des icônes !