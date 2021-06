Booba affiche Gims sur son projet de série en anglais

Meugui se fait détruire par le Duc sur Instagram.

Gims s’est confié sur ses futurs projets dans une interview. Le rappeur a dévoilé son envie de faire une série en anglais et il n’en fallait pas plus pour que Booba réagisse. Entre les moqueries et les montages, il s’est lâché !

Décidemment, B2O est sans pitié en ce qui concerne Gims. Tous les prétextes sont bons pour l’afficher. Que ce soit par la diffusion du visage du chanteur sans ses lunettes ou par des montages photos ou vidéos qui, faut l’avouer, son plutôt drôles. Il faut dire que dans ses attaques, Booba n’en oublie jamais son grand sens de l’humour, qui amuse toujours autant ses pirates sur les réseaux sociaux.

Dernièrement, c’est sur l’Instagram de la Piraterie qu’il a réitéré ses attaques. En effet, le membre de la Sexion d’Assaut a fait une interview pour Rapelite et a évoqué ses plans pour l’avenir. Il a déclaré travailler depuis plusieurs années sur une série avec de grandes stars américaines en tant qu'acteurs et lui derrière la caméra. Il confie : "Je suis plus derrière la caméra. On pourra me voir très certainement mais je pense qu’on va être dans un format série, que je suis en train d’écrire. Ça fait 4 ans, 5 ans que je suis dessus. C’est un gros truc, avec le casting. Je te parle d’une série où tu peux voir, je ne sais pas moi, tu peux voir Viggo Mortensen dedans, tu peux voir une apparition d’un Hugh Jackman, je te parle de ce niveau-là". C’est donc sans surprise que l’interprète de "RST" a relayé l’info en écrivant : "Mais bien sûr. Y’a Mimi Mathy et Jésus-Christ aussi dans la série". Le tout accompagné d’émojis mort de rire. C’est violent, mais très bien trouvé, soyons honnêtes.

Comme Booba ne fait jamais les choses à moitié, il a ensuite poursuivi son entreprise de destruction de celui a décidé d'arrêter le rap. Il a partagé une autre photo extraite de l’article en commentant : "Vends des glaces c’est mieux, frérot". Il fait référence ici au récent partenariat de Gims avec Magnum. Puis, après les photos, est venu le temps des vidéos, notamment un extrait du frère de Dadju en train de chanter dans un anglais, plutôt approximatif. Le tout, dans un montage où on le voit en vendeur de glace. Booba est de plus en plus inspiré !