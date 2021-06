DMX : l'émouvant message de sa fiancée pour la fête des pères

Elle pense qu'il est devenu leur ange gardien.

Pour la fête des pères, nombreux ont été les artistes à être mis à l'honneur sur les réseaux sociaux. Mais l'un des posts les plus émouvants a été publié par la fiancée de DMX, Desiree Lindstrom, qui a un fils de six ans né de son union avec la légende des Ruff Ryders. Elle a donc partagé avec la communauté un moment incroyablement touchant entre le X Dark Man et son fils rappelant à quel point le rappeur était un bon père.

Dans la vidéo qu'elle a mise en ligne, DMX arbore un grand sourire alors qu'il aide son fils, Exodus" à apprendre son alphabet en battant le rythme sur sa poitrine. Dans la légende, Desiree Lindstrom écrit :

"Bonne fête des pères jusqu'au ciel et au-dessus. Earl, tu étais un père tellement incroyable, protecteur, aimant, inspirant, impliqué et incroyable. Je remercie Dieu qu'Exodus ait eu un père comme toi. J'apprécie chaque moment que tu as passé avec Exodus."

La jeune femme a aussi remercié DMX d'avoir aussi bien pris soin d'Exodus et d'être resté son ange gardien.

"A mes yeux, tu es le meilleur des pères qu'une mère aurait pu espérer pour son enfant. Merci à Dieu et à toi pour tous ces souvenirs comme père merveilleux. Je t'aime et tu me manques tellement.... Je sais dans mon coeur que tu es notre ange gardien. Merci de continuer à veiller sur nous !"

DMX est décédé à l'hôpital White Plains de White Plains, New York, le 6 avril, après avoir subi une crise cardiaque. Il a laissé derrière lui 15 enfants !