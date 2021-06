Soulja Boy drague Kim Kardashian !

Le rappeur est d'humeur joueuse, comme d'habitude.

Le couple Kanye West / Kim Kardashian a longtemps été celui dont on parlait le plus dans le rap game. On en parlait même bien plus que Jay-Z / Beyoncé, qui sont deux personnalités plus discrètes en général. Sauf que voilà, cette histoire d'amour est terminée. Elle durait pourtant depuis au moins 2012, à ce qu'on en sait, et avait donné une petite touche glamour / people au rap game pendant quelques temps. Du coup, maintenant que le divorce est acté, ça veut dire que Kim Kardashian est célibataire... et on imagine qu'il y a du monde sur le dossier !

Mais Messieurs, dépêchez-vous de vous faire connaître si vous espérer la séduire. Car Soulja Boy a déjà pris les devants. En effet, Kim K s'est remise à être assez active sur les réseaux sociaux depuis son divorce, car elle a notamment terminé la dernière saison du show de télé-réalité sur sa famille, "Keeping Up With The Kardashians", après 20 saisons. La belle a posté une photo d'elle sur un court de tennis avec assez peu de vêtements. En légende, elle a écrit "Quelqu'un pour un tennis ?". Un message qui n'et pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

I wanna play https://t.co/BrzIYEkRmZ — Soulja Boy (Big Draco) (@souljaboy) June 17, 2021

Soulja Boy a immédiatement retweeté le post en répondant : "Je Veux Jouer". Il n'est certainement pas le seul. Mais Soulja a cet avantage de déjà connaître Kim K, depuis un bout de temps. Les internautes ont notamment retrouvé une photo où le rappeur alors tout jeune apparaît aux côtés de la star, et ils semblaient plutôt complices. On imagine toutefois mal Kim se remettre avec un rappeur après son histoire avec Kanye, dont al fin a été compliquée.