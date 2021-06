DaBaby et Megan Thee Stallion : le clash

Ca y est, les balles fusent sur Internet entre les eux stars.

En juillet 2020, un fait divers assez sordide remuait le rap US. Tory Lanez a été accusé d'avoir tiré des balles sur Megan Thee Stallion, après une dispute lors d'une soirée people visiblement arrosée. Depuis les relations sont plutôt froides entre les deux personnes, et Tory se retrouve progressivement isolé du rap game, car on a assez peu de respect pour les hommes qui tirent sur leur copine. En attendant, il n'est toujours pas condamné et continue à faire du son. Dont un morceau avec DaBaby, "Ball If I Want To". Un morceau qui a mis le feu aux poudres.

Idk what type of Illuminati shit Twitter got goin on????...



I ain’t retweet nothing but “Ball If I Want To” promo.



I ain’t retweet that silly shit.



Then once ppl start tagging me & I saw it and tried to delete it and undo the retweet Twitter didn’t let me.????

Type shit yall on? pic.twitter.com/L8jafqONj2 — DaBaby (@DaBabyDaBaby) June 19, 2021

En effet, Megan Thee Stallion apprécie assez peu que son pote DaBaby ait été faire un feat avec celui qui lui a tiré dessus. Elle le lui a fait remarquer sur Twitter et c'est immédiatement parti en guerre virtuelle. DaBaby a commencé à déclarer que tout ça était à la base une erreur de promo et qu'il ne voulait pas retweeter la promo autour du morceau de cette manière. Visiblement, la rappeuse ne le croit pas du tout, puisqu'elle a tweeter peu de temps après : "Me supporter en privé et être différent en public... Ces n*gro de l'industrie sont bizarres" en faisant évidemment référence à l'amitié entre elle et DaBaby.

support me in private and publicly do something different…these industry men are very strange. This situation ain’t no damn “beef” and I really wish people would stop down playing it like it’s some internet shit for likes and retweets. — TINA SNOW (@theestallion) June 19, 2021

You done let these folks get the best of you thug. ion got no bad energy for ya.



You know like I know I ain’t no “industry” nigga , let em fool you into thinking that you trippin.



Stand on what you stand on without feeling like I’m against ya.



Stay focused my g???????????? https://t.co/EnbBvahHHX — DaBaby (@DaBabyDaBaby) June 19, 2021

You a clown ass nigga doin doin clown ass shit then tryin to back pedal .. nigga that’s what it is .. u don’t ever gotta address her again — UNDER????ED (@pardi) June 20, 2021

Ca a ensuite dégénéré, évidemment, DaBaby étant quelqu'un avec pas mal d'égo mais aussi un humour très trash. Il a affirmé que Megan avait laissé Internet lui retourner la tête et que lui ne ovulait pas rentrer là-dedans, la rappeuse lui répond que c'est un peu facile de dire ça après avoir foutu la merde, puis la tension est encore montée d'un cran quand le petit ami de Megan s'en est mêlé sur Twitter. Visiblement, cette amitié est complètement terminée maintenant...