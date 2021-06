Non, Rick Ross ne fera pas de feat avec Biggie

En même temps, ça aurait été un peu compliqué...

C'était l'une des rumeurs un peu folles de ces derniers jours dans le rap game US. Vous le savez peut-être, Rick Ross a annoncé que cette année, il voulait sortir un album, qui s'appellerait selon toutes nos informations "Richer Than I've Ever Been". Un projet qui n'a pour l'instant pas de date de sortie officielle, même si on imagine que c'est pour très bientôt, peut-être la rentrée. Alors que le contenu de ce projet reste pour l'instant plutôt mystérieux, voilà que Rozay s'est mis à poster un extrait sur Instagram, où on l'entend rapper avec... Notorious BIG.

Oui, Biggie, rien que ça. On connait l'admiration sans bornes de Rick Ross pour la légende New-Yorkaise, puisqu'il avait notamment déjà rendu hommage à un des classiques du king dans sa reprise de "You're Nobody ('Til Somebody Kill You)" avec French Montana et Diddy. Forcément, les fans se sont affolés, mais s'ils étaient de vrais fans de Rozay, ils se seraient probablement rendus compte que... le morceau était déjà sorti et qu'évidemment, il ne s'agit pas d'un vrai feat puisque Biggie était déjà décédé depuis bien longtemps (1997) avant que Rick Ross ne commence sa carrière de rappeur.

Il s'agit en effet du titre "Watcha Gon' Do" sorti en 2017, il y a quatre ans. Un morceau qui ne cumule, curieusement, que 59 000 vues sur la chaîne Youtube officielle de Diddy. Normal donc que certains soient passés à côté. On espère toutefois que le futur projet de Rick Ross renferme de grosses surprises !