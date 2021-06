6ix9ine trolle Gucci Mane !

Plus qu'un troll, le rappeur arc-en-ciel lui balance une attaque frontale.

6ix9ine a encore bien occupé les colonnes "Actualités" des sites d'information sur le rap ces derniers temps. Sa tête vient d'être mise à prix par Lil Murden, un rappeur pas énormément connu, mais cette information a très vite fait le tour du Web. L'artiste a promis 100 000 dollars à celui qui fertait "arriver quelque chose à Snitch9ine". Ca n'a pas l'air d'avoir calmé l'homme arc-en-ciel, puisque quelques jours après seulement il décidait de s'en prendre à Roc Nation et Bobby Shmurda. Cette fois, c'est au tour de Gucci Mane et de son label d'être la cible du troll le plus célèbre du game.

Gucci Mane semble vivre désormais une vie paisible loin des excès de son passé. Mais ça n'est pas le cas de tous les gens qui bossent pour lui, notamment le jeune rappeur Pooh Shiesty (signé sur son label 1017 Records), arrêté pour avoir tiré sur un agent de sécurité dans une boîte de nuit, il y a une semaine. Pour couronner le tout, Gucci vient de se prendre une balle virtuelle par 6ix9ine, qui a déclaré sur Insta : "Ton gars se fait voler de l'argent en boîte pendant son concert, est devenu fou et a sorti son arme devant les caméras. Maintenant sa mère a perdu ses deux fils, l'un est mort et l'autre est en prison après s'être fait volé. La pauvre, elle est dans mes prières".

L'arc-en-ciel sous-entend donc que Gucci Mane ne semble pas avoir pris très soin de son "petit" dans le game, et que ce jeune rappeur qui a suivi les pas de son grand (et de ses excès) est allé tout droit en prison. Ce serait donc un peu la faute de Guwop, d'une certaine manière. Une attaque que Gucci ne devrait pas très bien prendre...