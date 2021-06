Eminem clashé par Mariah Carey

La diva se moque du rappeur.

Les relations entre Mariah Carey et Eminem n'ont jamais été simples. Les rumeurs d'une brève histoire d'amour circulent depuis longtemps alors que la diva a toujours nié avoir eu une aventure avec Slim Shady. Elle a plutôt insister sur l'idée que le rappeur de Detroit était complètement obsédé par elle. La chanteuse en a même fait une chanson "Obsessed" issu de l'album "Memoirs of an Imperfect Angel" qui reprend et développe cette théorie. Evidemment, habitué des clashs et des défis, Em' avait répondu immédiatement avec un diss-track, "The Warning" produit par Dr. Dre dans lequel il accusait Mariah Carey d'avoir annulé leur rendez-vous.

Mercredi 16 juin, on fêtait le 12e anniversaire du titre de Mariah Carey et cette dernière a décidé de remettre une couche sur Eminem mais cette fois sur TikTok. Dans la vidéo, la star participe au défi Wipe It Down et se transforme en diva fastueuse alors qu'elle n'était au départ qu'une femme au foyer apparemment maladroite. Mais, à mi-vidéo, elle essuie le miroir et se transforme en sosie d'Eminem, un peu comme dans le clip "Obsessed". Portant un bouc, une casquette et un sweat à capuche, Mariah Carey termine la vidéo en chantant.