Megan Thee Stallion est en colère contre DaBaby !

Megan ne supporte pas qu'il fait un feat avec Tory Lanez.

Megan Thee Stallion est fâchée contre DaBaby ! Elle n’a pas accepté le fait qu’il collabore avec Tory Lanez qui lui a tiré dessus l'été dernier.

Entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez, la situation ne s’améliora jamais. C’est peu étonnant d’ailleurs vu les faits reprochés au rappeur. On rappelle qu’il est accusé d’avoir tiré sur celle qui a travaillé avec Cardi B l’année dernière. Depuis cette histoire, beaucoup dans le game ont tourné le dos à Tory. Sauf un : DaBaby ! Ce dernier vient de sortir un featuring avec le collègue de Chris Brown. Le titre se nomme "SKAT". Un son qui n’est pas passé auprès de tout le monde.

Megan Thee Stallion avait de très bonnes relations avec DaBaby. Ils ont travaillé à de nombreuses reprises ensemble. On les retrouve sur "Cash Sh*t", "I Did It", "Cry Baby" ou encore "Nasty". Des morceaux qui ont pour la plupart cartonné.

Mais cette entente s’est détériorée depuis cette fameuse collaboration avec le rappeur canadien. Preuve en est, elle a bloqué DaBaby sur Instagram ! Et on sait que dans notre génération, les réseaux sociaux reflètent les relations de chacun. Quand tu es connu, tu es encore plus épié et tu sais que tout ce que tu feras sur Insta sera vu. Megan a donc, très simplement, fait passer son message.

DaBaby ne s’est pas encore exprimé. Mais nul doute qu’il le fera prochainement. C’est dommage de gâcher une si belle amitié ! Surtout qu’on adore quand ils travaillent ensemble…