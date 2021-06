Da Uzi : son avocate continue d'être harcelée

Une campagne initiée par le RN ?

L'avocate de Da Uzi a réussir à faire relaxer le rappeur alors que celui-ci était mal parti après avoir été arrêté pour possession de drogue et d'armes à feu. Depuis, les extrémistes tout poil et les internautes se déchaînent et ne cessent de harceler Maître Naïri.

Le 30 mai dernier, le tribunal de Bobigny relaxait le rappeur Da Uzi après l'intervention de son avocate qui a réussi à démontrer que son arrestation était basée sur un appel anonyme, donc illégale. Cette décision a permis à la jeune avocate de faire correctement son travail mais cela n'a pas été du goût de tout le monde, notamment des twittos de la fachosphère qui depuis la harcèle au quotidien. Elle a déjà été menacée de mort, mais les choses ne semblent pas s'être calmées avec le temps. Au contraire, la vague de harcèlement se poursuit et s'intensifie lorsqu'elle poste une photo d'elle et de son client, attablé avec Ninho.

Le 15 juin dernier, elle écrivait sur Twitter, un message qui a depuis disparu et qui exprimait son ras-le-bol de la situation.

"Je vous emmerde encore avec ça mais ça fait 2 semaines et demi là quand même. Il s’agirait de passer à autre chose."

Interrogé le 15 juin dernier par l'émission de TMC, "Quotidien", elle donnait plus de précisions sur sa situation et accusant le Rassemblement National d'être derrière ce déferlement de haine.

"Damien Rieu (RN), des syndiqués de la police, des groupuscules 'nazis', des profils d’extrême droite… Si j’avais obtenu une relaxe pour Céline Dion, ça n’aurait fait ni chaud ni froid à qui que ce soit. La haine contre le rap n’est pas nouvelle, ils détestent tout ce que le rap véhicule. Mon client est noir, il est défendu par une femme issue de l’immigration. Y’a rien qui va pour eux !"

Heureusement, la jeune femme peut compter sur le soutien de certains policier et de ses confères avocats ainsi que du bâtonnier de Paris