Booba : il affiche à nouveau Damso et Kaaris

Non, il ne les a pas oublié…

B2O a réitéré ses moqueries envers Damso et Kaaris. Il a affiché ses deux ennemis sur les réseaux, notamment à travers le compte Instagram de la Piraterie.

Récemment, c’est Gims qui faisait les frais des moqueries de Booba. Il avait enchaîné les attaques contre le frère de Dadju sur les réseaux sociaux que ce soit à travers ses chiffres de ventes ou son physique. Étant occupé à démolir Gims, Dems et K2A étaient tranquille depuis quelques semaines. Mais, c’était sans compter sur la réactivité du Duc, toujours à l’affût et prêt à tacler ses ennemis. En effet, il voit tout et ne loupe pas une occasion de se moquer.

Entre son remix avec Kayna Samet ou l’annonce de sa reprise de France Gall, Booba trouve quand même le temps d’amasser du contenu (qu’on pourrait appeler des munitions dans son cas) et de dégainer. Il a commencé par partager une photo de l’émission Les 12 coups de midi sur TF1. Sur celle-ci, on voit qu’un candidat s’est vu poser la question : "Que signifie l’acronyme QALF, expression souvent utilisée par le rappeur Damso ?". Le joueur avait deux choix de réponse : "Qui Aime Like Follow" ou "Qui Aime Le Fromage". Ce qui semble évident, ne l’était pas pour le participant qui a choisi la deuxième option. Il n’en fallait pas moins pour que B2O face un montage…très explicite.

En ce qui concerne Kaaris, pas de montage cette fois-ci, mais le partage d’une photo, sans commentaire, ce qui veut tout dire. Cette dernière représente un poste de la ville de Dunkerque ravie d’annoncer que Kaaris a tourné un clip dans la commune. S’en est suivit une vidéo de K2A en train de conseiller à ses abonnés un expert en trading. Une action jugée frauduleuse par Koff, qui l’avait déjà affiché et dénoncé auparavant.

Booba ne laisse vraiment rien passer !