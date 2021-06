Famous Dex de nouveau arrêté !

Directement dans le tribunal cette fois !

Ces derniers temps, on parle plus de Famous Dex pour ses affaires judiciaires que pour sa musique. En mars dernier, le rappeur était déjà arrêté à Los Angeles pour possession d'armes à feu alors qu'il circulait à bord d'une voiture qui n'avaient pas les bonnes plaques d'immatriculation. Il avait, évidemment, été mis en garde à vue puis libéré après avoir payé sa caution. Cette fois, il s'est présenté de lui-même devant le tribunal de Los Angeles pour faire face à 19 (!) chefs d'accusation dont celui de violences domestiques et possession illégale d'armes à feu. Mais selon TMZ qui suit l'affaire de près, s'il a été arrêté directement dans la cour d'audience, c'est encore pour une autre affaire. Il aurait violé la protection mise en place après un autre incident présumé de violence domestique survenu en octobre dernier. Il a été immédiatement arrêté et est actuellement détenu sous caution de 200 000 $...

Famous Dex in Custody for Allegedly Violating Restraining Order https://t.co/5uih2FF6Q1 — TMZ (@TMZ) June 13, 2021

Depuis novembre 2020, c'est une véritable descente aux enfers pour Famous Dex. A cette époque, c'est carrément le SWAT qui s'était présenté chez lui après avoir été appelé pour une violente bagarre entre lui et son ex-petite amie. Un mois auparavant, il a été accusé d'avoir agressé une femme. En mars 2021, il est arrêté à Los Angeles pour port d'armes alors qu'il subissait un contrôle routier de routine. Il faut avouer que ça fait quand même beaucoup en peu de temps et le voilà donc, encore une fois, sous les barreaux.