Polo G : les détails de son arrestation

Le rappeur risque gros.

Alors que ces derniers jours aurait dû être un moment de fête et de célébration après la sortie de son album "Hall of Fame" vendredi 11 juin, Polo G a vu son week-end tourner au calvaire après s'être fait arrêté à la sortie de la release party de son projet et avoir terminé la nuit en garde-à-vue. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les circonstances qui ont amené à son arrestation.

Selon une télévision locale de Miami, WPLG Local 10, le chauffeur du rappeur a expliqué que la voiture a été arrêtée car elle était munie de vitres teintées qui ne permettaient pas de voir à l'intérieur. Le véhicule a donc été stoppé un peu avant 1 heure du matin et les policiers auraient demandé au chauffeur de baisser les vitres afin de voir à l'intérieur. Celui-ci aurait refusé arguant que les vitres étaient pare-balles. Le rapport consulté par le média poursuit en disant que les occupants du véhicule sont sortis d'eux-mêmes, sauf Polo G qui a été forcé de sortir alors qu'il résistait, lançant des coups de poing et frappant un officier avec son coude tout en les insultant et les menaçant. Le rapport indique aussi qu'au moins un des membres des forces de l'ordre a été blessé durant l'intervention.

De plus, deux armes à feu ont été retrouvées dans le véhicule après une fouille en règle. L'artiste de 22 ans a aussitôt été arrêté et mis en garde-à-vue au Turner Guilford Knight Correctional Center à Miami où il a été accusé de résistance à l'arrestation, de coups et blessures sur un policier et de menace à l'égard d'un fonctionnaire de police. Il a finalement été libéré l'après-midi suivante après avoir dû s'acquitter d'une caution de 19 500 $ mais le département de police de Miami a révélé via les réseaux sociaux au cours du week-end qu'une enquête avait été ouverte sur l'arrestation de Polo G.

Le rappeur est loin d'être tiré d'affaire surtout que ce dernier s'est lâché sur les réseaux sociaux...