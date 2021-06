Jay-Z félicite les Migos pour "Culture III"

Hov semble avoir particulièrement apprécié une musique.

Ca faisait plus de trois ans qu'on attendait les Migos. A vrai dire, on avait presque quasiment oublié l'existence du groupe, tant il s'est passé de choses depuis 2018, année pendant laquelle le trio d'Atlanta sortait "Culture II". Bien moins efficace que le premier volume, l'album avait pourtant bien fonctionné, assez bien pour que les fans se mettent à réclamer une suite assez vite. Les rappeurs ont d'ailleurs teasé le projet pendant assez longtemps, et même s'il a mis presque 4 ans à sortir, désormais, il est là.

"Culture III" a donc été dévoilé le 11 juin, et les premiers retours sont plutôt favorables. Les Migos ont même reçu les félicitations du boss du rap US, ce qui n'est pas rien. Oui, Jay-Z a envoyé un message à Quavo pour le félicite : "Ce morceau 'Avalanche' est magnifique. Félicitations à vous et aux gars qui ont bossé sur l'album", peut-on lire dans l'échange de SMS entre Hov' et Quavo. Le trio se retrouve donc validé par un des rappeurs qui a le plus oeuvré pour le rap US, et ça, quand on appelle son album "Culture", ça doit être un vrai aboutissement.

Avec le vent en poupe, les Migos ont d'ailleurs interprété le titre "Avalanche", qui s'annonce comme le vrai carton de cet album, chez Jimmy Fallon. Une interprétation de qualité, même si on peut regretter les quelques passages "censurés" où les insultes ont été enlevées pour la télévision. Aaaah, les Etats-Unis : on peut se balader dans la rue en criant qu'on est raciste avec une grande capuche blanche, mais on ne peut pas dire "fuck" à la télé. Un fabuleux pays.