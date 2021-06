DA Uzi : son avocate menacée de mort pour l'avoir fait libérer

La fachosphère est sur ses cotes...

Le 15 mai dernier, le rappeur français DA Uzi, originaire de Sevran, était arrêté et placé en détention après un contrôle d'identité qui fait suite à un appel anonyme. Résultat, les policiers ont retrouvé sur lui 6000 euros en liquide. Puis, en allant chez lui, ils découvrent 4 kilos de frappe, une armes et des munitions. Un beau paquet cadeau qui l'a donc envoyé directement en prison en attente de son procès, qui a eu lieu le 31 mai. Libéré pour vice de procédure (le contrôle d'identité n'était pas justifié, reposant sur une dénonciation anonyme), c'est désormais son avocate qui subit les foudres d'internet.

Car en effet, alors que Freeze Corleone notamment avait demandé la libération de DA Uzi sur Twitter, l'avocate Naïra Zadourian (en charge du dossier) lui avait répondu que c'était fait, déclenchant des remerciements de la part des fans de rap et... des insultes de la part de la fachosphère. Des insultes, voire pire : des menaces de mort. Maître Zadourian s'est confiée dans le journal Le Monde, et a dit qu'elle ne comprenait pas trop ce qu'il se passait avec ce déversement de haine.

Masterclass — Free Senegal ???????????????????????? (@freezecorleone) May 31, 2021

"On menace une avocate parce qu'elle a fait son travail. C'est super grave", a déclaré l'avocate de DA Uzi. Il est vrai que son rôle a juste été de pointer les irrégularités de la procédure d'arrestation du rappeur sevranais. La haine des internautes serait donc plus justifiée envers les forces de l'ordre, qui n'arrivent apparemment pas à arrêter quelqu'un dans les règles... On envoie en tout cas de la force à cette avocate talentueuse, en espérant qu'elle n'ait pas à re-défendre DA Uzi trop vite !