Polo G arrêté pour agression sur un agent de police !

Le rappeur serait toujours en détention...

Polo G fait partie de la nouvelle génération du rap US, celle qui est starifiée de plus en plus jeune après un succès de plus en plus précoce. Le rappeur de Chicago est déjà dans le game depuis plusieurs années maintenant et il commence à faire partie des noms les plus importants de la scène américaine. Le 11 juin sortait son album "Hall Of Fame", un projet de 20 titres avec pas mal de featurings qui est attendu depuis longtemps maintenant. Pour fêter la sortie du disque, le rappeur a fait la fête avec son petit frère et visiblement, ça a dérapé fort selon le magazine américain XXL.

En effet, le rappeur a été arrêté à Miami alors qu'il se dirigeait vers un after, où il était sans doute très attendu. Polo G et son frère étaient passagers dans un véhicule qui a visiblement fait une infraction au code de la route. Pendant le contrôle de police les choses se seraient sévèrement envenimées, les autorités ayant voulu embarquer le petit frère du rappeur, qui n'a que 16 ans, ainsi que son grand frère. L'arrestation s'est apparemment mal passée puisque Polo G a été arrêté pour résistance à l'arrestation, agression sur un officier de police, conduite criminelle, menaces à un agent de l'Etat.

La caution est apparemment fixée à 19 500 dollars, mais le rappeur est pour le moment maintenu en détention. Sa mère, qui est apparemment aussi sa manager et son avocate, a déclaré que cette arrestation était irrégulière et que la police n'aurait jamais dû rentrer en contact avec ses deux fils, qui n'étaient pas initialement impliqués dans l'incident routier. On revient vers vous dès qu'on en sait un peu plus.