YoungBoy NBA victime d'un complot policier ?

Ses avocats tentent tout pour le libérer.

Les avocats de YoungBoy NBA ont demandé sa libération anticipée alors que le rappeur est sous les barreaux depuis mars. S'il est emprisonné à la Nouvelle-Orléans, il a été arrêté à Los Angeles au cours d'une chasse à l'homme pour détention d'armes et de drogues. Même si les faits qui lui sont reprochés sont graves, ses défenseurs pensent qu'il peut sortir de prison car, selon eux, il aurait été victime d'un complot qui l'ont empêché de se rendre volontairement. C'est en tout cas ce que relate The Shade Room.

D'après le média américain, l'équipe juridique du rappeur a récemment appris que l'opération pour arrêter le jeune homme de 21 ans s'appelait "Never Free Again", une référence évidente à son nom de scène. Selon la publication, les avocats du rappeur ont déclaré que "la seule preuve de la motivation des services de police est le titre de l'opération," PLUS JAMAIS LIBRE ", une attaque claire contre le nom de l'artiste et sa marque".

Partant de ce constat, les avocats de YoungBoy ont demandé sa mise en liberté provisoire. Ses avocats affirment qu'il n'y a eu "aucune preuve supplémentaire" contre NBA YoungBoy entre sa première et sa deuxième arrestation et rien qui ne prouve que les armes à feu en question lui appartenaient ou avaient été utilisées illégalement.

"Il n'y a aucun témoignage ou autre preuve sur la façon dont l'arme à feu s'est retrouvée à l'intérieur de ce véhicule ou qui permettrait de savoir depuis combien de temps elle était dans le véhicule. Il n'y a aucune empreintes digitales, tests ADN ou d'autres analyses médico-légales qui démontreraient que M. Gaulden possédait sciemment cette arme à feu."

Les documents affirment également que les autorités ont fait une "démonstration militaire massive et inutile de force et d'intimidation" lors de l'arrestation de NBA YoungBoy.

Young Boy NBA s'est vu refuser sa liberté sous caution par un juge de Louisiane en avril et plaidé non coupable dans cette affaire quand il a comparu devant le tribunal.