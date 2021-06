Azealia Banks clashe violemment Nicki Minaj et Megan Thee Stallion !

Elle a complètement craqué...

Azealia Banks a la réputation de dire tout ce qui lui passe par la tête, même quand ces mots sont énormes ou scandaleux et que ses paroles vont lui causer de très gros problèmes. Aux petites heures du mercredi 9 juin, Banks est apparemment tombé sur un tweet la comparant à une version "contemporaine" de Nicki Minaj. Alors qu'elle s'en est plusieurs fois pris à Barbie par le passé, il n'en a pas fallu plus pour qu'elle riposte immédiatement et qu'elle accuse Nicki d'avoir un problème de drogue, qu'elle rappelle qu'elle avait travaillé avec la plus grosse balance du rap game, 6ix9ine, entre autres joyeusetés. De fait, elle s'est complètement lâchée sur Instagram.