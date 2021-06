Pour Boosie Badazz, Lil Uzi Vert ne gagne pas assez pour avoir un diamant aussi cher !

Un avis bien tranché.

Dans une interview pour VladTV, Boosie Badazz s’est exprimé sur le diamant de 24 millions de dollars que Lil Uzi Vert s’est fait implanter sur le front.

Décidément, le bijou de Lil Uzi Vert suscite encore beaucoup de commentaires, des mois après son achat. Même si le rappeur semble l’avoir retiré de son front, son geste a marqué les esprits. Dans l’émission VladTV, l’animateur a demandé à son invité, Boosie Badazz, ce qu’il pensait du diamant. Sans surprise, il a répondu sans filtre et on n’en attendait pas moins de lui. Le rappeur de 38 ans n’est en effet, pas souvent très tendre dans ses propos lorsqu’il s’agit des autres rappeurs. Il l’avait montré avec Lil Wayne ou encore lorsqu’il avait donné son avis sur le clash entre Gucci Mane et Jeezy.

En ce qui concerne les excentricités de Lil Uzi Vert, celui qui a récemment été victime d’une fusillade a mis le doigt sur un point important. Selon lui, seule une personne qui gagne des centaines de millions de dollars peut se permettre de faire ça. Il dit : "Si tu te mets un diamant de 24 millions de dollars sur le front, c’est que tu dois avoir 250 000 millions. Pour moi, si ce n’est pas le cas, c’est du gâchis. Il y a trop de gens qui ont de la famille qui galère pour se permettre de faire de la merde comme ça, si tu ne vis pas comme ça". Il ajoute : "Je ne sais pas s'il les a, mais si c’est le cas, si tu dépenses 24 millions de dollars pour ta famille, tous les membres de ta famille devraient normalement vivre comme toi". Lorsque que l’animateur lui rétorque que Lil Uzi Vert a une fortune estimée à 20 millions de dollars, il répond : "S"il vaut 20 millions de dollars et qu’il dépense 24 millions dans un diamant, alors il est endetté". Effectivement, Boosie Badazz marque un point. Mais, entre la pose de diamants sur ses dents et son envie de se faire implanter un implant Tesla dans le cerveau, Lil Uzi Vert a l’air d’avoir plus de ressources qu’on ne le pense.