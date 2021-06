Booba s'acharne sur Gims

Il se moque de la réaction enthousiaste de Timbaland.

Gims a le cuir épais et, pour l'instant, ne répond aux attaques quotidiennes de Booba. Hier, ce cernier revenait sur les chiffres des "Vestiges du fléau" en se moquant des performances du membre de la Sexion d'Assaut. Aujourd'hui alors qu'une vidéo tourne sur Internet dans laquelle on voit le grand producteur américain Timbaland valider le flow de Me-gi, le Duc est intervenu en postant un message à l'attention du beatmaker us pour lui rappeler que Gims n'a vendu que 8000 exemplaires de la réédition de son dernier album. Et en anglais s'il vous plaît !

Depuis quelques jours, cette vidéo fait le tour de la Toile. On y voit Timbaland qui a notamment travaillé avec les plus grands, de Drake à Justin Timberlake en passant par Aaliyah s'ambiancer sur un titre de Gims et trouver que le rappeur français a un sacré flow.