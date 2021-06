Booba continue de se moquer des chiffres de Gims

Et tape là où ça fait mal.

On le sait, Booba est un fervent adepte des chiffres. Pour lui, ils ne mentent pas et qu'importe si on peut leur faire dire ce que l'on veut. Alors que la réédition de Gims, "Les vestiges du Fléau" n'entraîne pas le raz-de-marée annoncé, le Duc ne pouvait pas laisser passer une telle occasion de se moquer des résultats de son ennemi. Et il ne s'en est pas privé dans la story du compte Instagram de La Piraterie dans lequel il fait passer nombre de messages personnels et entretient ses clashs avec régularité et passion.

Il a donc insisté là où ça fait mal : les 8000 ventes de la réédition de celui qui veut arrêter le rap. Alors que ce dernier est un des plus gros vendeurs de ces dernières années, on peut dire que là, ses nouveaux morceaux n'ont pas forcément rencontré leur public. Encore que cette affirmation soit certainement à nuancer car B2O intervient sur une publication postée par Gims qui montre que ses chiffres de streaming sont très bons, mais évidemment, cela ne suffit aux yeux du Duc... Surtout que le membre de la Sexion écrit : "ça stream ou ça stream pas ? Je ne comprends plus rien..."

Si le classement annonce que Gims enregistre plus de cinq millions de streams par mois, Booba enfonce le clou concernant ses 8 000 ventes en écrivant :

"Le gars, il fait 8K, il ouvre encore sa bouche de vieille, c'est grave"

Ensuite, Booba se filme au volant de sa voiture et dit :

"Maître Gims arrête de mentir sur Snap ! 8K ! La honte ! La honte ! Tu vends pas, t'es cuit sale tchoin !"

Puis, il détourne des images dans lequel un homme, sans doute un entraîneur sportif crie au micro d'un journaliste :

"Ce n'est pas possible, croyez-moi, ce n'est pas possible, c'est catastrophique, c'est la honte, c'est la honte !"

Et enfin, il termine cette attaque en règle avec le partage d'un article qui revient sur une accusation de détournement de fonds touchant Gims.

On n'a beau n'être qu'en début de semaine, Booba est déjà bien chaud...