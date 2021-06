RK a été arrêté !

La vidéo de son arrestation musclée fait le tour des réseaux sociaux.

RK a été interpellé le week-end dernier. Samedi 5 juin, une vidéo dans laquelle on voit le rappeur se faire menotter par la police a fait le tour de des réseaux sociaux.

Le rappeur de Meaux est au cœur de l’actualité en ce moment. Dans un premier temps, il y a eu l’annonce de la sortie de son quatrième album "100 rancunes" prévu pour le 2 juillet prochain. Une nouvelle partagée dans un premier temps par son petit frère sur les réseaux sociaux. Ensuite, l’artiste de 19 ans a fait parler de lui pour sa collaboration avec Vladimir Cauchemar sur le dernier projet de ce dernier "BRR". En effet, ils ont repris le titre "Double je" de Christophe Willem et surpris un bon nombre de fans. Enfin, le premier week-end de juin s’est terminé par l’arrestation de l’interprète de "Demain".

Dans une vidéo qui a été relayée sur les réseaux sociaux, on y voit RK entouré de plusieurs policiers. Le rappeur est plaqué sur l’un des véhicules de police et son interpellation ne se passe pas du tout en douceur. Sur les images, on l’entend crier : "Tu m’as pété le bras je te jure" et on voit ensuite un policier lui mettre la main devant la bouche pour le faire taire. Lorsque que la séquence a été publiée sur la Toile, de nombreux internautes ont d’abord affirmé qu’il s’agissait du tournage d’une série. Certains ont même évoqué le tournage de la série "Or Noir" réalisé par Black Vision sur YouTube.

Mais, il semblerait que l’on soit bien dans la réalité et non de la fiction. Puis s’il s’agit effectivement d’un tournage, où étaient les caméras ? RK a vraisemblablement était "Menotté" pour de vrai. Plusieurs médias ont d’ailleurs confirmé son arrestation et la mise en place de sa garde à vue au commissariat de Chessy pour violences conjugales. Selon un journaliste de 20 minutes, Ryad Kartoum alias RK aurait porté des coups sur sa copine qui a par la suite appelé sa mère, qui a contacté la police. Toujours selon le journaliste, le rappeur a reconnu les faits et parlé d’une dispute. Sa copine a, elle, écopé de 3 jours d’ITT et souffre de plusieurs dents cassées et d’un œil au beurre noir. Aucun commentaire sur l'affaire n’a pour l’instant été fait par RK ou son équipe. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.