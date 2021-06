Rick Ross en résidence à Las Vegas !

Rozay se met bien avec ce nouveau partenariat.

La carrière de Rick Ross est tout de même assez incroyable. Il était d'abord l'un des rappeurs gangsta les plus en vue des USA grâce à son hit "Hustlin'", entre autres. Puis 50 Cent a révélé que celui qui jouait les gros bras avait exercé en temps que gardien de prison, un métier pas très bien vu dans le rap game. Au lieu de mettre fin à sa carrière, cette anecdote semble avoir rendu Rozay encore plus populaire au point qu'il soit un des rappeurs les plus respectés outre-Atlantique, avec une véritable image qu'il peaufine avec soin.

Nouvelle étape dans la starisation de Rick Ross, ce tout nouveau partenariat du rappeur qui devrait être très fructueux. En effet, l'artiste s'est associé avec la chaîne de nightclubs Drai's (fondée par Victor Drai, homme d'affaire franco-marocain) pour ouvrir ce qui ressemble à une nouvelle résidence/nightclub de luxe à Las Vegas. Un bâtiment et un partenariat qui semblent être faits pour durer plusieurs années selon les dires de la marque. Le but sera apparemment d'y offrir des performances live légendaires au coeur même du nightclub.

"Nous sommes fiers d'accueillir Rick Ross au sein de la famile Drai's LIVE. En tant qu'un des artistes les plus influents et les plus performants en live du 21ème siècle, il s'inscrit parfaitement dans la volonté de Drai's d'offrir des performances live légendaires dans des établissements nocturnes de qualité" a déclaré Dustin Drai, fils du fondateur de la chaîne. On se demande bien jusqu'où ira la carrière de Rozay !