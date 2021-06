Lil Reese arrêté !

Ca se prend pour un gangsta mais ça tape des femmes...

Le rappeur américain Lil Reese, de Chicago, a réussi à se mettre de nouveau dans les ennuis, à peine deux semaines après avoir été victime d'une nouvelle fusillade (il est impliqué tous les deux ans globalement...). Cette fois, pas question de balles ni de gangs, le rappeur a été arrêté à Chicago, à son domicile apparemment, pour violences conjugales. Cette information ne sort qu'aujourd'hui, mais c'est le 29 Mai que la police est venue mettre le rappeur sous les verrous. Il est ressorti le lendemain, 30 Mai, après le paiement d'une caution de 10 000 dollars à 4h30 du matin.

On ne sait pas grand chose sur ce qui s'est réellement passé dans le foyer de Lil Reese ce jour là. On sait juste que lorsque la police est arrivée, la petite amie du rappeur a affirmé aux forces de l'ordre que le couple avait eu une dispute "verbale", qui aurait apparemment dégénéré en bagarre. Elle a déclaré que Reese l'aurait tirée par les cheveux et frappée au visage à poing fermé, elle avait d'ailleurs des traces de coupures et des cicatrices sur le visage à l'arrivée de la police.

De son côté, le rappeur déclare être victime de diffamation, tout cela n'étant pour lui que des mensonges. Son équipe affirme par ailleurs qu'il n'y a absolument pas eu d'atteinte physique ou de coups. On tient cependant à rappeler que ça n'est pas la première fois que Lil Reese est accusé de violences conjugales. Il y a plusieurs années déjà, une vidéo de lui frappant sa petite amie de l'époque avait fait le tour du web, sans beaucoup de conséquences malheureusement. On espère que justice sera faite.