Quand Roddy Rich s'inspire de Jay-Z

Beau passage de témoin entre deux générations différentes.

Les cérémonies de récompenses, c'est toujours un peu bizarre. Que ce soit dans le rap ou dans le cinéma, chaque année, on a droit à des gens ou des oeuvres qui sont nommés dans de nombreuses catégories, mais finissent par ne remporter aucune récompense. Une chose qui pourrait être prise comme un véritable affront. En rap, la cérémonie de référence reste pour l'instant les Grammy Awards, même si ils sont également de plus en plus contestés comme ne reflétant pas ce qui se passe dans le monde de la musique.

Le 15 Mars dernier, pour la 63ème cérémonie des Grammy Awards, c'est le jeune Roddy Ricch qui était nominé dans 6 catégories. Finalement, il n'aura remporté aucune récompense à la fin de la cérémonie. De quoi ressortir frustré? Pas du tout pour le rappeur : il a en effet révélé à Power 106 qu'il s'était inspiré tout simplement de Jay-Z, en toute humilité car lui aussi avait été nommé dans 8 catégories lors des Grammys 2018, et n'en a remporté aucune. Le plus dur a été de faire accepter ça à sa famille.

"Tout le monde était genre : 'pourquoi tu dis ça ? Pourquoi être aussi négatif ?'. Je sais pas, j'avais juste ce sentiment que je m'en foutais un peu. Donc j'ai attendu et je n'ai rien gagné, mais au final, je n'étais pas malheureux. Je n'en attendais rien. Je suis déjà un gagnant. Je ne fais pas ça pour l'argent. Quand j'ai perdu tout ça, je me suis dit que j'avais mis beaucoup de mon temps dans cette musique, merde. Et je me suis assis, j'ai parlé à mes potes. Je leur ai dit que j'allais sûrement un peu relâcher la pression sur mon rap, me mettre un peu en retrait", a déclaré Roddy lors de son interview.

Pas forcément atteint, on sent tout de même que le jeune rappeur a éprouvé une belle déception, et on peut le comprendre. Mais il a tout à fait raison de ne pas accorder trop d'importance à ce genre de récompenses futiles.