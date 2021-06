Diddy a-t-il clashé Kendrick Lamar?

Il se déclare roi de New-York, Miami et Los Angeles.

P.Diddy est un des personnages les plus importants du rap US, même s'il est un rappeur assez moyen, on peut le dire. C'est notamment lui qui est derrière le succès de Notorious BIG, il a joué les premiers rôles dans la guerre entre la East et la West Coast pendant les années 90. Au point d'être une sorte de figure incontournable, qui continue d'être bien présent en apparaissant dans plusieurs clips de la nouvelle génération. Mais aussi de quoi gonfler son égo au max, lui qui a toujours eu la folie des grandeurs depuis les débuts de l'aventure Bad Boy Records.

Lors d'un passage devant les caméras de P (label Quality Control), le taulier a déclaré qu'il était le roi de New-York, Miami et Los Angeles, ce qui nous fait là un très beau royaume. Plus exactement, il a dit : "nous avons de nombreux rois, mais P, nous allons mettre du respect sur ce nom. Puisque je suis lui roi de New-York, de Miami et de Los Angeles, j'arrive avec les salutations des autres empires. Je te donne mon respect". Des lignes dont le message subliminal est adressé à Kendrick Lamar, qui avait lui-même déclaré être le roi de New York dans le célèbre freestyle "Control".

Diddy a toujours en travers cette rime egotrip un peu malheureuse de K.Dot, il en était même venu aux mains avec J.Cole pour cette raison, lors d'une soirée. Quand P.Diddy déclare "puisque nous avons beaucoup de rois" il sous-entend évidemment que ce terme a été bien trop utilisé par des gens qui ne méritent pas ce titre. On attend maintenant la réponse de Kendrick, même si il est probable qu'elle ne vienne jamais, ou alors, seulement en musique.