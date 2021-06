R. Kelly a-t-il été libéré?

La rumeur de sa libération a fait le tour du web.

Passer du statut de dieu du RnB et d'icône internationale à celui de paria dégoûtant accusé de plusieurs crimes à caractère sexuel, notamment sur des mineures, c'est du jamais vu. C'est exactement ce qui est arrivé à R. Kelly, qui est actuellement en attente de son procès qui devrait débuter en septembre. Sauf qu'une photo, qui a circulé sur Internet, le montrait en train de sortir d'un pénitencier accompagné de son avocat. Évidemment, ça fait polémique.

Tout le monde se demandait donc si R.Kelly avait effectivement été libéré, chose difficilement concevable au vu des faits reprochés. Heureusement, ça n'est pas le cas. La photo qui le représente sortant d'un pénitencier de Chicago daterait en effet de 2019, c'était donc juste une archive ressortie au moment opportun pour faire le buzz. Le cliché a eu lieu au moment où le chanteur devait payer la pension alimentaire à son ex-femme et n'a rien à voir avec la situation actuelle de l'artiste.

A 54 ans, R. Kelly devra également faire face à un autre procès qui lui aura lieu le 9 août, avec à la clef une peine qui devrait être très, très lourde. Plusieurs dizaines d'années si on en croit les dires de la presse spécialisée américaine. On sait également que ses premiers mois de détention se sont plutôt mal passés, puisque le chanteur aurait même été agressé par un de ses co-détenus. Vu le peu d'amour qu'on porte aux délinquants sexuels dans les prisons américaines, on imagine qu'effectivement, il risque de prendre très cher pour les années à venir.