Pop Smoke : sa mère va rencontrer la famille de son meurtrier

Une rencontre avec une grosse portée symbolique.

Avec le nombre de décès par balle dans le rap US actuel, on a presque oublié que ce qui est devenu "banal" est également un véritable problème de société qui gangrène la communauté afro-américaine. Énormément de jeunes n'ont pas eu à attendre une bavure policière pour mourir, c'est bien certains de leurs frères qui s'en sont chargés, armes à la main. La mère de Pop Smoke en sait quelque chose, elle qui a perdu son fils il y a maintenant plus d'un an. Le procès des meurtriers présumés est d'ailleurs toujours en cours pour le moment.

C'est Corey Walker, 20 ans, qui est un des principaux suspects dans cette affaire de cambriolage qui a dérapé en meurtre. On apprend via la presse américaine que la mère de Pop Smoke va probablement rencontrer la famille de Walker, en privé. C'est la famille du meurtrier présumé qui a exprimé ce souhait qui peut paraître étrange, via l'avocat de Walker, Christopher Darden. "La famille de Walker m'a demandé de contacter la famille de la victime pour qu'ils puissent discuter en privé", a déclaré l'avocat.

Pour le moment, la mère de Pop Smoke n'a pas donné sa réponse, elle s'est contentée de dire qu'il lui fallait plus d'informations pour se décider. On peut comprendre son hésitation, elle n'est peut être pas en capacité émotionnelle d'entendre ce que la famille du meurtrier veut lui dire. On espère tout de même que cette rencontre aura lieu et qu'elle pourra peut être apaiser la douleur de la mère. Ou au moins, l'aider à comprendre ce qui est arrivé à son fils.