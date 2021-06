Soso Maness critique "Validé" et Franck Gastambide : "Il n’y connait pas grand-chose aux gens de quartiers"

Il explique pourquoi il n’a pas voulu apparaître dans la série.

En pleine promotion pour son dernier album, Soso Maness était l’invité de Mehdi Maïzi pour son émission Le Code. Le rappeur a été très critique avec Franck Gastambide et a donné des explications sur son refus d’être dans la série "Validé".

Dernièrement, Soso Maness enchaîne les interviews et fait la promotion de son dernier projet "Avec le temps", sorti le 4 juin. Medhi Maïzi l’a invité dans son émission "Le Code" sur Apple Music et les deux ont parlé musique, rap, mais pas seulement. Tout ce qui entoure le 7ème art a également été abordé. Le rappeur marseillais a toujours été attiré par le cinéma et les séries, notamment la réalisation et l’a prouvé à de nombreuses reprises. En effet sa série de courts-métrages vient de dévoiler son troisième épisode et dépasse les 10 millions de vues. De plus, l’artiste est en train de préparer un film avec SCH. Au cours de la conversation, Mehdi Maïzi lui a parlé de "Validé" et Soso Maness a eu un avis tranchant envers la série et Franck Gastambide.

L’interprète de "DLB" a commencé par donner son avis sur le réalisateur Franck Gastambide. Une opinion, pour le moins, très honnête :

"Même si la série est bien faite, je trouvais que c’était très Gastambiesque encore une fois, grossir les traits […] J’ai rien contre lui, mais grossir les traits des communautés… Au contraire, moi je veux élever les miens, c’est pour ça que même si j’ai arrêté l’école très tôt, je fais en sorte de bien m’exprimer. Le savoir-vivre, le savoir-être. Et même dans ma religion, le comportement, c’est très important. Il y a des gens malheureusement ils l’oublient ! Mais le comportement, c’est très important. Il poursuit : C’est quoi son prochain film, Dubaï ? Une escorte qui met le voile ? Une jeune qui veut être dans la télé-réalité et il y a un nain narco-trafiquant ? Je grossis le truc, mais moi je trouve qu’il ne fait rien de bien pour les gens de quartier".

Le rappeur de 34 ans s’est ensuite exprimé de manière plus globale sur la série qui devrait sortir prochainement sa deuxième saison. Il ajoute : "lls ont tout fait pour que je sois dedans, ils ont voulu que je sois dedans, mais je pouvais pas le faire ! Moi je fais ma série tout seul, il n'y a personne qui m’aide, je fais ma série tout seul, comme un grand. Je l’écris, je la réalise, je galère, quand je sors ça marche très bien mais j’ai pas un mec du cinéma qui m’envoie "Franchement, on voulait juste te dire Félicitations, tu fais tourner des mecs de chez toi, vous avez des petits budgets vous faites des 10 millions de vues", il n'y a personne. Donc nous les rappeurs quand on fait du cinéma, les mecs du cinéma nous pissent dessus, et quand les mecs du cinéma ils veulent faire du rap on les encense ? C’est pas comme ça !”. À la vue du succès de "Validé", nul doute que tout le monde ne partagera pas son opinion, mais Soso Maness soulève tout de même un point qui mérite débat.