Lil Loaded : de nouveaux détails sur sa mort dévoilés !

Les circonstances du décès de Lil Loaded se précisent.

Lil Loaded, 20 ans, est décédé ce lundi 31 mai à Dallas. Aujourd’hui, on en sait plus sur sa disparition. Le rappeur, psychologiquement atteint, s’est suicidé.

En début de semaine, le rap game a une nouvelle fois perdu un élément fort et prometteur. Lil Loaded s’est donné la mort à seulement 20 ans. Un événement tragique alors que sa carrière était en train d’éclore. La semaine précédente son décès, il avait été récompensé de son premier disque d'or de la part la Recording Industry Association of America, l'équivalant de la Snep en France.

Quatre jours après le drame, on en sait davantage sur les circonstances de sa disparition. Il s’est tiré une balle dans la tête. C’est sa propre mère qui a découvert son corps et qui a averti directement la police. Elle a donné des informations capitales sur son fils. Le rappeur n’était pas au meilleur de sa forme et l’avait appelé la veille à de nombreuses reprises. Si on ne connait pas exactement tous les détails, il aurait beaucoup de problèmes. La police avait déjà été appelée pour une tentative de suicide il y a peu de temps. Sa dernière story Instagram s'apparentait même à des adieux. Il avait écrit : "Cher très haut, veuillez me pardonner pour mes lacunes et toutes les fois où je n’ai pas réussi à vous rendre fier et à apprécier toutes les bénédictions que j'ai eu dans ma vie. Parfois, les frontières sont floues entre être solide et être sans cœur".

On souhaite beaucoup de courage à ses proches.