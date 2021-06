Booba et Gims se servent du racisme pour régler leurs comptes

Un échange douteux...

Alors que l'agression raciste qui s'est produite à Cergy il y a quelques jours continue de secouer la société française, les rappeurs n'ont pu rester silencieux et sont montés, justement, au créneau. Mais, comme trop souvent dans le rap, cela a donné lieu à des débordements dans lesquels les clashs reprennent toute leur place. Ainsi, sur le compte Instagram de La Piraterie, on peut trouver une vidéo de Gims annotée par Booba qui lui met un gros coup de pression tout en continuant en le dénigrer. Pour une fois, on aurait préféré que ces deux-là ne servent pas d'une telle histoire pour régler leurs comptes...

Booba a donc partagé dnas la story de La Piraterie une vidéo de Gims déjà à peine drôle. En effet, dans celle-ci, le membre de la Sexion d'Assaut espère "tomber sur une gros raciste" afin de prendre "un accent de dar-blé". Si on comprend le concept, on n'en voit pas vraiment l'utilité à l'heure où les tensions entre les communautés sont si fortes.

"J'aimerais bien tomber sur un raciste là, tout de suite. Je vais enlever mes lunettes et dire que je suis un migrant qui vient d'arriver ici. Un bon raciste parce que ça nous arrive jamais en vérité, on ne voit ça que sur le Net [...] Là, j'attends mon Uber, inch'Allah c'est un raciste !"

Evidemment, le Duc n'a pas pu laisser passer cette blague d'un goût douteux. Mais il en a rajouté plutôt que de remettre les problèmes qui existent en ce moment au centre des débats. Après, on peut aussi voir ça comme du second degré...

"Ah moi, je suis un gros raciste de la mort fréro mais vraiment !!!! J'te toucherai même pas avec un bâton et Bassem c'est le sang. Envoi ta localisation seulement !!!!!"

D'un côté comme de l'autre, ça ne vole pas très haut et avec l'agression incroyable qui vient d'avoir lieu, on aurait pu espérer une réaction plus soutenue et surtout commune de la part des acteurs du rap français pour la dénoncer... C'était trop demander, apparemment...