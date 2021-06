Rohff est sur TikTok : "On peut tiktoker, mais pas pour devenir toqué"

Sa première vidéo fait le buzz.

TikTok est devenu une plateforme très influente dans le monde des réseaux sociaux et ça les artistes l'ont très bien compris. Certains ont vu leurs streams décupler grâce à la plateforme chinoise ! Dernièrement, les rappeurs français ont envahi TikTok. Le dernier en date n'est autre que le légendaire ROH2F.

Depuis le confinement de l'année dernière, TikTok cartonne en France. Déjà populaire chez les plus jeunes, elle a réussi à conquérir les millenials. Les vidéos sont donc très variés et l'algorithme a été créé de sorte à vous proposer seulement des contenus qui vous plaisent. Nombreuses sont les "trends" c'est-à-dire des vidéos reprises par des millions d'utilisateurs comme le #SkiChallenge. Le point commun dans tout cela ? La musique. Beaucoup d'artistes ont vu leurs titres propulsés au rang de hits grâce à TikTok, on pense notamment à Wejdene ou plus récemment Rsko avec "Sal Histoire". Sur ce titre, nombreux sont ceux qui se sont filmés pour se présenter en rythme sur la prod.

Cette opportunité promotionnelle (gratuite il faut le dire) a l'air d'avoir séduit le rap français. Après Booba, SCH ou encore Jul, c'est au tour de Rohff de débarquer sur le réseau. Il n'a pas perdu de temps pour poster sa première vidéo où il explique tout en délicatesse ce qu'il va poster comme contenu. Entre deux enchaînements de shadow-boxing, il s'adresse à la caméra avec un grand sourire : "On peut tiktoker, mais pas pour devenir toqué poto. Il n'y aura pas de danse, y'aura des lives, des exclus, pas trop de lives tu connais, vivons heureux vivons cachés, ne jette pas l'œil poto"

La vidéo a rapidement fait le buzz et Housni a atteint les 12 000 followers en seulement quelques heures. Celui qui devrait sortir un projet dans le courant de l'année risque de devenir accro à TikTok et poster régulièrement des vidéos.