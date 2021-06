Booba shoote Black M, Zola, Youssoupha et Kaaris !

C'est la guerre !

Fin de la trêve pour Booba. Si on vous parlait du fait que, pour un temps, il avait rangé la sulfateuse envers ses ennemis, il faut croire que chez lui, une accalmie ne dure jamais longtemps car la story du compte de La Piraterie regorge cette fois d'attaques en tous genres contre à peu près tout le monde : Youssoupha, Kaaris, Zola et Black M. A croire qu'être "calme" plus de 24h, c'est déjà trop et qu'après, il y a comme une espèce de trop-plein à déverser contre tous ceux à qui il aime faire des reproches. On s'étonne que Gims ou Rohff ne soient pas dans le lot... A moins que ce ne soit partie remise ?

On le sait, Booba aime les chiffres et ne se prive pas de se moquer de ceux de ses adversaires, surtout quand ils sont mauvais, voire très mauvais comme c'est le cas pour Black M dont le dernier projet "Alpha EP 1" qui n'est à créditer que de 535 ventes en première semaine. L'occasion était trop belle pour le Duc qui n'a pas raté le membre de la Sexion d'Assaut en écrivant : "La sona cotra te pend au nez !"

Comme il était bien chaud, il s'en est aussi pris à Youssoupha dont L'équipe a dit qu'il était très affecté par la polémique autour de son titre pour l'équipe de France de football. Que le Prims Parolier ait démenti n'intéresse que peu le Duc de toute façon...

Il a ensuite posté des images de Kaaris prenant la pose avec un créateur de mode en disant : "il est vraiment au fond le pauvre".

Ensuite, il s'est payé Zola qui, dans une récente interview, a expliqué avoir eu du mal à rapper en français alors qu'il revenait des Etats-Unis et que c'était "relou".

Ensuite, il a partagé la vidéo du même artiste qui a teasé un morceau en anglais, entrecoupée de Kaaris mort de rire. On ne vous fait pas un dessin, vous avez compris...

Et en conclusion, ce mème d'un homme en bikini qui hurle : "chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers".

Et ceux-ci sont souvent déterrés par le Duc...