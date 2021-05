The Game : son incroyable transformation physique !

Il a décidé de se reprendre en main.

L'apparence est primordiale chez les stars. Coiffeur, styliste, maquilleur... tout est mis à leur disposition pour être mis en valeur. Mais la forme physique est également très importante et ça, The Game l'a bien compris. Il s'est donné un défi : 60 jours pour retrouver un corps musclé.

On le sait, la pandémie a complètement changé notre façon de vivre. Le confinement a eu un réel impact sur nous que ce soit mentalement ou physiquement. Etre enfermé chez soi pendant plusieurs semaines sans réel effort physique nous a tous fait prendre un peu de poids, on ne va pas se mentir. Et on dirait bien que les stars ne font pas exception, The Game s'est en effet plaint de ses kilos en trop.

Pour le meilleur rappeur de Compton, selon ses dires, pas question de rester comme ça surtout avec les beaux jours qui arrivent. Il n'appréciait pas son corps et a décidé de se reprendre en main. Sur Instagram, il a fait part de son expérience. Il a suivi le programme sportif "60 days of fitness". Au bout de 56 jours déjà, il a retrouvé sa forme physique d'antan. Il est maintenant prêt à profiter de ses vacances : "La quarantaine m'a fait prendre plus de 30 pounds (environ 13 kilos) ... Chez moi, je mangeais tout ce que mes enfants mangeaient, comme si il n'y aurait aucune conséquence. Non, la graisse est allée directement à mon ventre et à mon visage [...] Dès que le monde a commencé à s'ouvrir, j'ai pris la décision de reprendre le contrôle de mon corps et de me remettre dans un état où je suis plus en forme et à l'aise. Après 56 jours dans mon @60daysoffitness, je suis en meilleure santé, maigre à nouveau et me prépare à profiter de l'été à fond !!! Et ce n'est que le début. Donnez-moi jusqu'à mon anniversaire pour vous montrer ce que vous pouvez vraiment faire avec ce programme lorsque vous êtes concentrés !!!"

Celui qui a condamné pour escroquerie semble ne pas vouloir en rester là. Il va continuer sur sa lancée et se bâtir un corps avec des abdos en béton.