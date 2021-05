J. Cole revient sur son expérience de basketteur

Il est bon au micro, mais attendez de le voir avec la balle dans les mains.

J. Cole fait partie de ces personnes qui ont de quoi énerver. Parce que tout lui sourit : il est désormais un des rappeurs les plus convoités, depuis déjà quelques années. Il fait même partie de ceux qu'on appelle des lyricistes, vantés pour la qualité de leur plume. Mais à côté de tout ça, le rappeur est également très, très fort en basket-ball. Sans doute pas au point de pouvoir prétendre à une place en NBA, où le niveau est très élevé (quoique...), mais largement assez fort pour prétendre faire quelques apparitions en match pro.

C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé à la Basketball Africa League. Le rappeur a été enrôlé dans l'équipe des Patriots du Rwanda lors des trois derniers matchs de la team. Résultat : 2-1 pour le Rwanda, et un total de 5 points, 5 rebonds et 3 assists pour 45 minutes de jeu de la part du rappeur, qui a surtout passé pas mal de temps sur le banc. Une performance loin d'être historique mais dont le rappeur est très fier, comme il l'affirme dans son post Instagram : "Merci à mes coéquipiers, à mes coachs, et au staff pour m'avoir traité comme si j'étais de la famille. J'ai tellement appris pendant ces quelques semaines où on était ensemble. Félicitations pour la victoire de ce soir et bonne chance pour la suite".

Il annonce cependant qu'il se voit contraint de rentrer à la maison pour des obligations familiales. On imagine que cette expérience lui laissera énormément de bons souvenirs. Toutefois, certaines voix se sont élevées contre sa venue en BAL car pour eux, J. Cole a pris la place d'un véritable pro du basketball africain, l'empêchant de participer à la plus belle compétition. Ca n'est pas totalement faux... Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le rappeur, on vous conseille l'excellente émission de notre gars sûr Driver, à retrouver ici !