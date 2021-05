Koba la D ne fera jamais de feat avec Zola

Une fois de plus, le rappeur a été obligé de s'exprimer sur le sujet.

Ce n'est un secret pour personne : ce n'est pas le grand amour entre Koba La D et Zola. On ne sait pas très bien pourquoi à vrai dire : certains ont commencé à trouver des points communs dans leur musique, sous-entendant que l'un s'inspirait peut-être de l'autre, alors que les propositions des deux artistes sont plutôt très différentes. D'autres ont lancé des rumeurs sur des rivalités "intra-91", puisque les deux rappeurs viennent d'Evry, et que s'ils ne font pas de feat, c'est forcément qu'il y a une embrouille.

Finalement, les rappeurs ont tous les deux déclaré qu'il n'y avait aucun clash entre eux, même si Koba a affirmé en interview que "On va jamais se calculer, en tout cas moi personnellement". On croyait donc ce chapitre clos pour de bon, mais c'était sans compter la persévérance des Internautes qui ont le don d'aller titiller les artistes sur ce genre de sujets. Alors que Koba la D a annoncé qu'il sortait une mixtape en juin, il a également commencé à en dévoiler les featurings. Ou plutôt, à tenter de les faire deviner aux fans, en leur donnant seulement la première lettre.

On aura donc au menu Koba la D feat F & G, et Koba la D feat L. Un fan a alors décidé de commenter "LZola" pour faire un petit clin d'oeil à cette histoire de fausse embrouille. Mais au vu de la réponse de Koba, à savoir "Ta grand mère toi", on est désormais catégoriques : il n'y aura certainement jamais de feat entre Koba et Zola, et que le prochain qui pose la question aux rappeurs n'oublie pas son gilet pare-balles...