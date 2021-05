Non, YoungBoy NBA n'est pas mort !

La rumeur de sa mort enflait ces derniers jours sur Internet.

La rumeur est un véritable fléau qui a été amplifié par l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux. A l'heure où l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, peut circuler bien plus vite que les hommes ou que n'importe quel véhicule ou courrier, les rumeurs lancées sur Twitter mettent de plus en plus le bordel et il devient difficile de démêler le vrai du faux. Un des derniers rappeurs à en avoir fait les frais, c'est NBA Youngboy. Il avait carrément été annoncé mort lors de son séjour en prison. En vérité, il se porte plutôt bien.

La dernière fois qu'on a eu de ses nouvelles, c'était pour annoncer qu'il était dans la sauce, après une belle course poursuite avec les forces de l'ordre de Los Angeles. Depuis, pas trop d'actu à part quelques clips, et cette rumeur qui annonçait qu'il était mort derrière les barreaux. Évidemment, c'était faux, et plusieurs photos du rappeur, tout sourire, entouré de ses potos en prison, ont fait surface. Au vu du sourire affiché par le rappeur, on peut sans problème affirmé qu'il n'est pas mort et qu'il a l'air d'avoir le moral.

On espère pour lui qu'il va le garder encore un peu, ce moral. Car il lui en faudra pour affronter les chefs d'accusation pour lesquels il est mis en cause : une détention de stupéfiants, qu'il assume, mais aussi un crime avec arme à feu, et possession d'arme à feu non enregistrée. Il risque donc plusieurs années de prison, et son procès débutera au cours du mois de Juin. Pas mal pour un mort...