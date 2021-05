Quando Rondo nargue ceux qui le menacent de mort !

Le rappeur est prêt.

Quando Rondo fait partie de la nouvelle génération de rappeurs US, celle née autour de l'année 2000 avec des influences assez destroy comme Lil Wayne ou Young Thug, mais avec un mode de vie encore plus gangsta. En fait, cette nouvelle génération semble avoir beaucoup moins de limites. Le rappeur de Géorgie a été impliqué dans deux fusillades (dont une mortelle, ayant coûté la vie à King Von) en un peu plus de 6 mois, au point qu'il commence désormais à recevoir de nombreuses menaces de mort de la part de n'importe qui.

Des menaces qu'il a décidé de ne pas prendre au sérieux, de manière assez insolente. Lors d'une interview pour le média AllAroundTV, le rappeur a déclaré qu'il n'avait absolument pas peur et que ces menaces ne changent pas sa vie : "Quoiqu'il en soit, les trucs qui m'arrivent, je vais faire face. Menace moi de mort autant que tu veux mec, j'emmerde tout ça, ce ne sont que des mots mon n*gro. Passe à l'action". Des propos habituels dans la bouche du rappeur, qui n'en est donc pas à son coup d'essai.

Toutefois, il confesse que toutes ces histoires ont des répercutions sur son business. Il avoue ne plus pouvoir "faire de concerts à cause de cette merde sur Internet. A chaque fois que j'organise un truc, le promoteur me rappelle et me sors du : la police a peur de ce qui pourrait se passer, s'il y a un problème, je pourrais perdre ma licence". On peut en effet comprendre les organisateurs de shwocase, puisque Quando Rondo a une fâcheuse tendance à s'embrouiller à la sortie des clubs.