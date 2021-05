Rohff insiste sur le plagiat de Puma et Neymar !

Le Padre du Rap Game est sur les nerfs.

Les pochettes dans le rap game peuvent avoir une portée énorme, en particulier celles des albums classiques. Des classiques, Rohff en a à revendre, et en quantité. Il y a quelques jours, Housni avait lancé une petite pique à Neymar et à Puma pour une image liée à leur dernière campagne de communication, sur laquelle on voit Neymar assis sur l'Arc de Triomphe. Une image qui rappelle beaucoup la pochette d'un des grands classiques du rappeur du 94, l'album "La Fierté des Notres", sorti en 2004.

La publicité est un partenariat en 3 parties, avec Puma, Nike et également Fortnite. Aujourd'hui, Rohff a décidé d'en remettre une couche sur Instagram, avec un post où il compare les deux images sur lesquelles on voit écrit "Rohff 2004 - Neymar 2021". En légende on peut lire "Le 94 influence le monde (chut faut pas le dire)", une phrase qui fait référence au célèbre gimmick du titre "Grand Paris". Un clin d'oeil qui n'a finalement rien de méchant, même si on se doute que Housni aurait apprécié être officiellement cité comme une influence pour cette pub.

Rohff s'est par ailleurs fait plutôt discret dernièrement en essayant de ne pas trop rentrer dans les polémiques, même si Booba continue évidemment de ne pas le lâcher sur ses scores de streaming. En attendant, le rappeur a dévoilé son dernier single "Douxbail" récemment et il a aussi avoué qu'il ne ferait plus de morceaux à l'ancienne. Un vrai crève-coeur pour ses fans de la première heure !