Youssoupha et Aya Nakamura nommés aux BET Awards !

Mais la concurrence sera terrible...

Les BET Awards sont devenus un rendez-vous incroyablement médiatisé. C'est notamment dû au fait que les plus grosses stars de la musique sont issues du rap ou du RnB, deux genres musicaux très représentés aux BET Awards. Du coup, il s'agit d'un tremplin médiatique incroyable pour des artistes qui peuvent devenir de vraies stars. Comme chaque année, la catégorie du meilleur artiste international est au rendez-vous. Cette fois, deux artistes FR ont été nommés dans cette catégorie : Aya Nakamura et Youssoupha.

Deux artistes très importants ici en France. Aya Nakamura a rafraîchi la musique pop en apportant une touche de rythme, des sonorités plus affirmées et assez différentes de ce qui peut se faire aux USA, raison pour laquelle ils se passionnent là-bas pour la chanteuse. Quant à Youssoupha, on ne le présente plus après 20 ans de carrière dans le rap game FR, lui qui a redonné un sens au mot "plume" et qui a sorti cette année un album, "Neptune Terminus", assez réussi. Il s'était également offert une place de jury dans The Voice Afrique, avec des apparitions remarquées.

Deux poids lourds de l'industrie musicale francophone, et également deux artistes dont les influences africaines sont nombreuses et affirmées. On a de belles chances de remporter quelque chose dans cette catégorie, même si la concurrence sera très dure : Burna Boy sera un adversaire de taille, ainsi que WizKid. Bonne chance à nos frenchies ! La cérémonie aura lieu le 27 juin prochain.