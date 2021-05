The Game condamné !

Il avait essayé d'arnaquer les Australiens avec une fausse tournée...

La vie de gangsta rapper est parsemée d'embûches, en particulier obstacles judiciaires. On pense évidemment à des faits de détention d'arme à feu, assez courant, ou de stupéfiants, la routine là encore. Parfois, ça monte jusqu'à l'agression ou l'implication dans une fusillade. Mais The Game, grande figure du gangsta rap et autoproclamé "Meilleur Rappeur de Compton" (oui il a vraiment dit ça) vient d'ajouter une nouvelle ligne à son CV de gangster : l'escroquerie, qu'on peut aussi appeler arnaque, ou douille du siècle. Une douille qui va lui coûter très cher.

C'est The Daily Telegraph qui a fait fuité l'information : le rappeur a été condamné pour une fausse tournée organisée en Australie. Le tribunal a même ordonné à The Game de payer 500 000 dollars pour avoir facturé à des promoteurs des concerts qui n'ont apparemment jamais eu lieu. L'artiste et son manager ont apparemment été reconnus responsables du fait d'avoir annulé la tournée, ce qui aurait coûté plusieurs centaines de milliers de dollars. L'amende détaillée a été dévoilée aussi par le Telegraph : 478 000 pour les dommages, 78 500 pour les intérêts, ainsi que l'obligation de prendre en charge les frais de justice des plaignants de la Tour Squad.

Les raisons de l'annulation sont encore plus folles : le rappeur aurait demandé 3 millions de dollars aux tourneurs pour faire un documentaire sur lui, après signature d'un contrat où cette clause n'était pas présente. Il avait voulu presque doubler son cachet pour chaque concert et souhaitait également que Tour Squad prenne en charge les frais de 15 personnes de son entourage. Bref, aujourd'hui, c'est l'heure de passer à la caisse pour The Game.