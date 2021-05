Gims arrête le rap !

La décision a de quoi surprendre, mais elle a l'air ferme et définitive.

Les annonces de retraites dans le rap, c'est un peu comme les discours des politiciens. Plus personne ne les écoute, puisque de toutes façons personne n'y croit. Et bien souvent, on a raison de remettre en doute la parole de ceux qui annoncent quitter le rap game : Lil Wayne, Logic, The Game, Booba et bien d'autres encore, tous ont fait des annonces pour annoncer qu'ils se mettaient en retrait du game, et tous ont menti. Mais aujourd'hui, il se pourrait bien qu'on assiste à une vraie retraite, d'un personnage important dans le rap français : Gims.

Le leader charismatique de la Sexion D'Assaut a en effet annoncé lors d'un entretien pour BFM TV qu'il comptait s'éloigner du rap game pour de bon. Il a même été plus précis que ça : pour lui, son couplet sur le feat avec Nekfeu "C'est Quoi L'Del" est même son dernier couplet rap. L'ex-rappeur désormais, explique donc que "aujourd'hui, les gens ne m'attendent pas là. Je ne vais pas refaire un Stade de France avec un album 100% rap. C'était une envie et je suis content de l'avoir fait mais je ne pense plus re-rapper un jour, en vérité". Une affirmation claire et qui semble réfléchie, l'avenir nous dira si c'était vrai.

???? "Je ne pense plus re-rapper un jour"



Gims annonce qu'il arrête définitivement le rap ⤵ pic.twitter.com/A4ZLPwDknx — BFMTV (@BFMTV) May 28, 2021

En attendant, cette annonce fait l'effet d'un choc, puisque le rap français perd un de ses plus gros vendeurs sur les 15 dernières années. Mais il faut dire aussi que ça fait un bout de temps que Gims avait entamé sa métamorphose vers une musique plus chantée et moins kickée. En tout cas, on ne pourra pas lui enlever ses grandes réussites dans le rap FR : "L'Ecole des Points Vitaux" avec la Sexion avait eu à l'époque l'effet d'une vraie bombe, qui raisonne parfois encore, même aujourd'hui.