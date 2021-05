Juvenile insulte Young Buck dans une interview

Dans une interview donnée à Vlad TV, Juvenile a tout simplement insulté Young Buck et l'a carrément traité de "s*lope" et a continué sur sa lancée, multipliant les insultes.

Juvenile a ensuite demandé à parler d'autre chose, notamment de lui, mais sans se soucier que ses déclarations sur Young Buck soient rendues publiques.

Rappelons qu'avant de signer sur G-Unit et de rejoindre 50 Cent, Young Buck était affilié à Cash Money Records, une période sur laquelle il est revenu, également dans une interview avec Vlad et dans laquelle il a évoqué ses problèmes avec Juvenile, notamment comment ce dernier l'a planté à Los Angeles alors qu'il devait signer chez Death Row Records.

"J'avais la même routine. Je me réveillais, je descendais dans la chambre de Juvenile pour attendre Suge Knight avant d'aller au studio. Un matin, je me réveille, je descends et Juvenile n'était plus là, j'étais coincé..."