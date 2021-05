Lorenzo : gros pactole grâce à des cartes Pokemon !

Lorenzo a gagné une fortune en revendant ses cartes Pokemon !

Lorenzo a décidé de mettre aux enchères ses cartes Pokémon ! Une idée plus que judicieuse puisque le rappeur a gagné plus de 300 000 euros.

Lorenzo maitrise sa communication comme personne ! Il a tout compris au système et sait très bien comment faire parler de lui. Récemment, celui qui a profité du confinement pour travailler et sortir de nouveaux sons, a eu une idée de génie ! Il a décidé de relancer une énième fois la mode Pokémon.

Il y a quelques jours, Lorenzo a mis aux enchères plusieurs de ses cartes Pokémon parmi les plus difficiles à trouver. L’auteur de "Légende vivante" a donc vendu 15 cartes Pokémon sur Ebay. Il n'a pas eu de mal à trouver des acheteurs. Elles se sont arrachées en un temps record (et à un prix record aussi) !

Résultat ? Sa carte Dracaufeu a été achetée à 75 000 euros. Florizarre s’est elle vendue à plus de 74 000 euros. Quant aux autres, elles ont tourné à plus de 10 000 euros. Des zéros qui font tourner la tête et qui ont de quoi rendre le rappeur plus que content ! Fier, il a publié le compte rendu de cette opération sur les réseaux sociaux. En légende de son post il écrit : "C FINI !!! ils pourront sortir tout les album qu’il veule c’était ca le braquage de l’année". Une phrase volontairement pleine de fautes.

Total du butin ? 305 793 euros ! Rien que ça... Nul doute que beaucoup voudront se prêter au jeu et fouiller sans leur cave pour voir les possibles trésors qui s’y cachent !