Damso : son nouveau projet humanitaire

Dems veut faire un tour du monde caritatif.

Le rappeur qui avait déjà auparavant évoqué ses futurs projets, en dit davantage aujourd’hui. Il a annoncé sur Instagram son intention de faire un tour du monde humanitaire et recherche des "organismes sérieux".

On peut dire que Damso a eu une fin d’année 2020 et un début d’année 2021 particulièrement chargés. Avec la sortie de "QALF" qui a battu des records partout dans le monde, puis "QALF Infinity" qui a explosé les streams quelques mois plus tard, l’artiste belge ne s’est pas posé une seule minute. Lui qui a fêté ses 29 ans ce mois-ci, il entame désormais une nouvelle étape dans sa carrière et dans sa vie. Après avoir confirmé mettre sa carrière en pause pendant quelque temps, il annonce maintenant ses projets pour l’avenir et son envie d’aider ceux qui en ont le plus besoin, à travers le monde. Il a déclaré sur Instagram : "J’veux faire un tour du monde humanitaire, si vous connaissez des organismes sérieux n’hésitez pas. Merci". Engagé depuis de nombreuses années déjà dans l’humanitaire auprès diverses associations, cette volonté d’en faire encore plus semble être la suite logique pour l’ancien protégé de Booba. Quoi qu’il en soit, son très beau projet force l’admiration. Peut-être qu’il pourra concilier son engagement humanitaire avec son envie de voyager à travers le monde dans un camping-car équipé d’un studio d’enregistrement ? Tout est possible avec Damso…