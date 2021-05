Booba enfonce Youssoupha et son titre pour les Bleus

Le Duc est sans pitié pour Youss'.

On ne pensait pas Booba capable de hurler avec les loups, surtout quand, clairement, le problème de fond est le racisme et un évident mépris de classe. Alors, quand Youssoupha se fait quasiment insulter en direct à la télévision par des "journalistes", des "philosophes" ou des "éditorialistes" qui ont leurs ronds de serviette sur les plateaux et qui, eux, ont le droit de dire les choses les plus abominables à propos de la chanson créée par Youss' pour l'équipe de France en vue de l'Euro, on se doutait que le Duc n'allait pas prendre la défense de celui qui est devenu un de ses nouveaux ennemis par égarement vestimentaire. Mais qu'il enfonce un peu plus son collègue, au risque de se mêler à la meute, on reste quand même assez surpris. C'est pourtant ce qu'il a fait sur le compte Instagram de la Piraterie où il écrit :

"@youssouphamusik, on est pas corda avec ton hymne, c'est éclaté au sol comme ton styliste".





Evidemment, que personne ne s'y trompe, il n'est pas question de racisme ici ou d'un quelconque soutien du Duc aux discours nauséabonds du RN et de ses affiliés mais d'un trait d'humour un peu mal placé et d'une attaque qui alimente le clash que Booba a lui-même déclenché il y a quelques semaines. D'ailleurs, le rappeur du 92I avait déjà réagit au titre de soutien du Lyriciste Bantou pour nos Bleus dans une précédente story dans laquelle il écrivait "Même nous on est pas corda" sous un article qui parlait de la polémique entourant Youss'.