Soulja Boy annonce un Verzuz avec Bow Wow !

Un Verzuz pour les kids des années 2000.

Les battles Verzuz ont plus que jamais la cote, surtout depuis le premier confinement. C'est l'occasion de voir en live nos rappeurs préférés. La saison 2 de Verzuz a repris il y a quelques temps et de nombreuses rumeurs d'affrontement ont vu le jour sur le Net. Après le gros succès de l'épisode Redman vs Method Man, on attendait donc l'annonce d'un nouvel épisode. Finalement, on n'a pas été déçus. Alors que l'idée d'un battle Bow Wow vs Soulja Boy était lancé il y a un an, c'est désormais officiel : le Verzuz aura bien lieu !

C'est Soulja Boy qui, sur ses réseaux sociaux, a annoncé que l'information était officielle et actée. Si lui même n'est pas très fiable, il a été reposté pa Swizz Beatz, qui est un des inventeurs du concept Verzuz. On aura donc bien le battle que tous les enfants des années 2000 fans de rap rêvaient d'avoir, même si en termes d'influence pour le rap game, les deux rappeur sont eu un apport assez minimes. Beaucoup de hits, deux parcours remarquables mais rien de réellement marquant comme un Nas, un Jay-Zou un Eminem.

You sure you want this smoke? i see you calling me out. You sure this what you want to do? #VERZUZ — Bow Wow (@smoss) May 15, 2021

Par contre, Soulja Boy et Bow Wow ont un point commun : celui d'être très chambreurs et très compétitifs. Du coup, Bow Wow a déjà répondu à l'annonce de Soulja : "Mec, j'ai tellement de hits numéro 1. Si tu vas sur Google maintenant, et que tu cherches 'rappeur savec le plus de numéros 1', tu verras Drake, Eminem, Lil Wayne. Je suis sur cette liste, avec d'autres très grands rappeurs. Y en a pas beaucoup, des comme nous", en toute humilité évidemment.

Soulja, lui, affirme que son adversaire le craint et que ce sera très facile pour lui. On demande à voir !