Lorenzo : son business florissant de cartes Pokemon

Un business assez inhabituel pour un rappeur.

Il n'y a pas de petits profits, c'est sûrement grâce à cette phrase que Lorenzo est aujourd'hui à la tête d'une véritable fortune personnelle. Le rappeur qui avait explosé avec ses tubes assez drôles comme "Fume à Fond" ou ses vidéos sur Youtube est un peu absent des bacs ces dernières années. Mais il y a un autre domaine dans lequel il est visiblement assez bon, et qui lui a servi à devenir autant plus riche. Un business assez inhabituel pour un rappeur : celui des... cartes Pokemon !

Les célèbres cartes Pokemon ont bercé l'enfance d'une grande partie des français. Le phénomène japonais est devenu un objet de pop culture incontournable et surtout très juteux, et ça, Lorenzo l'a bien compris. En effet, le rappeur a mis aux enchères sur eBay plusieurs cartes Pokemon qui étaient en sa possession et on peut dire que ça chiffre vite : son Dracaufeu est sur le point d'être acheté à 75 000 euros aux enchères. Il faut dire que les prix des cartes Pokemon, dont certaines sont cotées (notamment les cartes issues de la 1ère édition), peuvent vite atteindre une fortune.

D'ailleurs, au total, le rappeur affirme sur Instagram qu'il s'est déjà virtuellement fait plus de 300 000 euros grâce à ses cartes, en attendant que les enchères se terminent. De quoi largement financer son prochain album, ou même monter un label, même si Lorenzo affirmait il y a peu qu'il avait pris de la distance avec la musique et n'était pas sûr de ressortir un nouvel album.