Lil Reese donne des nouvelles de sa santé.

Le rappeur avait été victime d'une fusillade.

Il y a des rappeurs qui sont spécialisés dans l'art de s'attirer des ennuis. Si dans leurs textes, certains se plaignent beaucoup de cette vie du hood qui les rattrape, dans les faits il y en a aussi quelques uns qui cherchent ce genre de complications et s'y sentent bien. Lil Reese est un de ces fauteurs de troubles, jamais le dernier quand il faut lancer des clashs, insulter sur internet ou s'impliquer dans des histoires de rues qui tournent mal. La semaine dernière, il était victime d'une fusillade avec des images assez spectaculaires.

Cette semaine, le rappeur a essayé de nous donner des nouvelles sur sa santé. Dans un post Instagram, il a notamment déclaré "Je vais bien je ne suis pas aveugle ou autre, ne croyez pas toutes les merdes qu'ils écrivent sur Internet. Je ne sais même pas où ils vont chercher toutes leurs fausses histoires pourries". Il faut avouer que les images de la fusillade laissaient planer le doute sur son état de santé, lui qui était apparu complètement ensanglanté, allongé sur le trottoir, n'arrivant plus à tenir debout.

Ca lui apprendra à traîner avec ses potes gangsters dans une voiture volée. Voilà à quoi on s'expose quand on fait ça aux USA. Le père du proprio suit le GPS, prend son arme et décide de récupérer la voiture par ses propres moyens. Ca fini en bain de sang, même si pour une fois personne n'a été tué. On espère évidemment que Lil Reese se servira de cette expérience pour éviter ce genre de pièges à l'avenir, car on a déjà écrit bien trop d'articles sur des rappeurs tués pour cette année...